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УБРиР заключил соглашение о льготном кредитовании предприятий АПК в Нижегородской области

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области заключили соглашение о льготном кредитовании предприятий АПК. Таким образом, УБРиР вошел в число уполномоченных банков, участвующих в льготном кредитовании сельского хозяйства за счет областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба банка.



Так, нижегородское отделение УБРиР уже заключило кредитный договор с ГК «Линда» на сумму 150 млн руб. Заемные средства выданы группе компаний на 12 месяцев. Деньги будут направлены на финансирование текущей деятельности, а также на расширение бизнеса, покупку ветеринарных препаратов и корма для животных.



«При заключении соглашения мы всесторонне рассматриваем каждый банк. Для нас важно, чтобы наши аграрии работали с надежными партнерами. Расширение перечня аккредитованных кредитных организаций дает возможность аграриям выбирать более выгодные предложения, что в конечном итоге благоприятно скажется на их финансовом состоянии», — заявил и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов.



«Благодаря заключенному соглашению предприятия Нижегородского региона получат отличную возможность профинансировать свою текущую деятельность по субсидированным ставкам, расширить производство, нарастить объем бизнеса. Развитие сельскохозяйственной отрасли благоприятно отразится на экономике всей области, поскольку именно здесь сосредоточены крупнейшие сельхозпредприятия по разведению птицы, переработке мяса и молока. Приятно, что мы помогаем развиваться таким системообразующим предприятиям области, как ГК «Линда», — подчеркнул начальник управления по работе с крупными корпоративными клиентами УБРиР Евгений Любимов.



«Финансирование производства играет важную роль в достижении наших стратегических задач по развитию и расширению бизнеса. За последние несколько лет нам удалось существенно улучшить наше производство, обновить материально-техническую базу и открыть несколько новых магазинов в домашнем регионе. Уверен, что с поддержкой наших финансовых партнеров темпы роста нашего бизнеса увеличатся», — отметил руководитель ГК «Линда» Игорь Гордеев.



Добавим, по условиям реализуемой областной программы льготного кредитования аграриям предоставляются субсидии на возмещении части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.

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