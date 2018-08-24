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Банк «Интеркоммерц» подал иск о банкротстве МФО «Домашние деньги»
24 август 2018 (12:44)
УрБК, Москва, 24.08.2018. Конкурсный управляющий банка «Интеркоммерц» подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать микрофинансовую организацию «Домашние деньги» банкротом. Заявление зарегистрировано в картотеке суда.
Ранее в МФО «Домашние деньги» допустили возможность технического дефолта.
Отметим, что средний размер микрозайма в России во II квартале 2018 года сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма микрокредита снизилась с 12,3 тыс. руб. до 9,5 тыс. руб. Эксперты объяснили падение размера микрозаймов тем, что доходы населения продолжают сокращаться.
Ранее в МФО «Домашние деньги» допустили возможность технического дефолта.
Отметим, что средний размер микрозайма в России во II квартале 2018 года сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма микрокредита снизилась с 12,3 тыс. руб. до 9,5 тыс. руб. Эксперты объяснили падение размера микрозаймов тем, что доходы населения продолжают сокращаться.
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