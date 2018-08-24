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В Екатеринбурге Русская инжиниринговая компания оштрафована на 500 тыс. рублей за травму работников

24 август 2018 (12:26)

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. Свердловский областной суд оштрафовал ООО «Русская инжиниринговая компания» на 500 тыс. руб. за несчастный случай на производстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

2 апреля 2018 года на шахте «Черемуховская» с двумя работниками ООО «Русская инжиниринговая компания» произошел несчастный случай. Передвигаясь на моноканатной рельсовой дороге по ходовому отделению, они упали и получили травмы.

Уральское управление Ростехнадзора установило, что ООО «Русская инжиниринговая компания» — подрядная организация, осуществляющая сервисное обслуживание оборудования АО «Севуралбокситруда», — не организовало контроль за соблюдением правил пользования моноканатной кресельной дорогой. Рабочие перевозили по МКД материалы и инструмент, что привело к аварии и несчастному случаю. Был составлен протокол об административном правонарушении.

ООО «Русская инжиниринговая компания» было привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ за нарушение части 1 статьи 9 федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов, пукнтов 16, 40 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». Обществу назначен штраф 500 тыс. руб.

Североуральский городской суд после рассмотрения жалобы оставил постановление должностного лица без изменения. Защитник ООО «Русская инжиниринговая компания» подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил отменить решение первой инстанции.

Судья апелляционной инстанции оснований для отмены решения судьи Североуральского городского суда не нашел.

Решение суда первой инстанции по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 9.1 КоАП РФ, в отношении ООО «Русская инжиниринговая компания» оставлено без изменения.

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