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В Екатеринбурге Русская инжиниринговая компания оштрафована на 500 тыс. рублей за травму работников

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. Свердловский областной суд оштрафовал ООО «Русская инжиниринговая компания» на 500 тыс. руб. за несчастный случай на производстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.



2 апреля 2018 года на шахте «Черемуховская» с двумя работниками ООО «Русская инжиниринговая компания» произошел несчастный случай. Передвигаясь на моноканатной рельсовой дороге по ходовому отделению, они упали и получили травмы.



Уральское управление Ростехнадзора установило, что ООО «Русская инжиниринговая компания» — подрядная организация, осуществляющая сервисное обслуживание оборудования АО «Севуралбокситруда», — не организовало контроль за соблюдением правил пользования моноканатной кресельной дорогой. Рабочие перевозили по МКД материалы и инструмент, что привело к аварии и несчастному случаю. Был составлен протокол об административном правонарушении.



ООО «Русская инжиниринговая компания» было привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ за нарушение части 1 статьи 9 федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов, пукнтов 16, 40 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». Обществу назначен штраф 500 тыс. руб.



Североуральский городской суд после рассмотрения жалобы оставил постановление должностного лица без изменения. Защитник ООО «Русская инжиниринговая компания» подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил отменить решение первой инстанции.



Судья апелляционной инстанции оснований для отмены решения судьи Североуральского городского суда не нашел.



Решение суда первой инстанции по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 9.1 КоАП РФ, в отношении ООО «Русская инжиниринговая компания» оставлено без изменения.

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