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В Магнитогорске фонд «Металлург» направит 8 млн рублей на мероприятия в День знаний
24 август 2018 (12:04)
УрБК, Магнитогорск, 24.08.2018. В Магнитогорском благотворительном фонде «Металлург» состоялось совещание по проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината.
В нем приняли участие руководители детских специализированных учреждений города Магнитогорска и прилегающих сельских районов, а также начальник управления социальной защиты населения г. Магнитогорска Ирина Михайленко, начальник городского управления образования Наталья Сафонова, члены Совета БФ «Металлург», благотворители.
На реализацию комплексной программы «XXI век — детям Южного Урала», в рамках которой традиционно проводится празднование Дня знаний, за 7 месяцев 2018 года затрачено более 145 млн руб. Среди основных направлений программы — благотворительная поддержка учреждений социальной сферы, организующих досуг детей, программа стимулирования рождаемости, охрана материнства и детства, социальная поддержка многодетных семей, благотворительная поддержка бюджетных специализированных коррекционных, интернатных, медицинских детских учреждений Магнитогорска, близлежащих сельских районов и другое.
На проведение мероприятий, посвященных Дню знаний, благотворители (крупнейший из них — Магнитогорский металлургический комбинат) выделили 8 млн руб. Мероприятия в специализированных детских учреждениях, а также в микрорайонах города, школах и детских садах охватят 12 тыс. детей и подростков.
В нем приняли участие руководители детских специализированных учреждений города Магнитогорска и прилегающих сельских районов, а также начальник управления социальной защиты населения г. Магнитогорска Ирина Михайленко, начальник городского управления образования Наталья Сафонова, члены Совета БФ «Металлург», благотворители.
На реализацию комплексной программы «XXI век — детям Южного Урала», в рамках которой традиционно проводится празднование Дня знаний, за 7 месяцев 2018 года затрачено более 145 млн руб. Среди основных направлений программы — благотворительная поддержка учреждений социальной сферы, организующих досуг детей, программа стимулирования рождаемости, охрана материнства и детства, социальная поддержка многодетных семей, благотворительная поддержка бюджетных специализированных коррекционных, интернатных, медицинских детских учреждений Магнитогорска, близлежащих сельских районов и другое.
На проведение мероприятий, посвященных Дню знаний, благотворители (крупнейший из них — Магнитогорский металлургический комбинат) выделили 8 млн руб. Мероприятия в специализированных детских учреждениях, а также в микрорайонах города, школах и детских садах охватят 12 тыс. детей и подростков.
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