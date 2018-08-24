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В Челябинске ФАС подозревает медицинский центр «АВКлиник» в нарушении закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 24.08.2018. Челябинское УФАС России просит жителей Челябинска сообщить о случаях поступления на их телефонные номера рекламы медицинского центра «АВКлиник» о проведении бесплатного медицинского обследования в клинике.



Как сообщает региональное УФАС, в антимонопольную службу с заявлением обратилась жительница Челябинска. Заявительница сообщила, что ей по телефону поступило предложение о прохождении бесплатного медицинского обследования в клинике. Однако после того, как женщина воспользовалась предложением, ей сообщили о необходимости оплатить стоимость проведенного обследования — 80 тыс. руб. — и предложили заключить кредитный договор сроком на 3 года.



Сейчас Челябинское УФАС России изучает соответствие поступившей по телефонному звонку рекламы медицинского центра требованиям закона о рекламе.



В связи с этим ведомство просит граждан, также получавших подобную рекламу, представить в антимонопольную службу информацию, подтверждающую поступление звонков с рекламой от данного центра (детализацию вызовов), а также сведения об обстоятельствах прохождения обследования (в случае, если вы воспользовались поступившим рекламным предложением).

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