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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проект нового участка ул. Амундсена

24 август 2018 (11:06)

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках строительства нового участка улицы Амундсена. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Предмет тендера — выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство улицы Амундсена на участке от пр. Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) в г. Екатеринбурге».

Начальная цена составляет 3 млн 252 тыс. 968 руб. Эскиз необходимо сделать за две недели, а проектную документацию — за два месяца с даты подписания договора.

Заявки на участие в торгах принимаются с 24 августа по 7 сентября 2018 года.

Контактное лицо: Боровикова Анастасия. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5803. Адрес электронной почты: A.Borovikova@kortros.ru.

Подведение итогов тендера состоится 21 сентября 2018 года.

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проект нового участка ул. АмундсенаЗастройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проект нового участка ул. Амундсена
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org

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