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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проект нового участка ул. Амундсена
24 август 2018 (11:06)
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках строительства нового участка улицы Амундсена. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Предмет тендера — выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство улицы Амундсена на участке от пр. Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) в г. Екатеринбурге».
Начальная цена составляет 3 млн 252 тыс. 968 руб. Эскиз необходимо сделать за две недели, а проектную документацию — за два месяца с даты подписания договора.
Заявки на участие в торгах принимаются с 24 августа по 7 сентября 2018 года.
Контактное лицо: Боровикова Анастасия. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5803. Адрес электронной почты: A.Borovikova@kortros.ru.
Подведение итогов тендера состоится 21 сентября 2018 года.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Предмет тендера — выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство улицы Амундсена на участке от пр. Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) в г. Екатеринбурге».
Начальная цена составляет 3 млн 252 тыс. 968 руб. Эскиз необходимо сделать за две недели, а проектную документацию — за два месяца с даты подписания договора.
Заявки на участие в торгах принимаются с 24 августа по 7 сентября 2018 года.
Контактное лицо: Боровикова Анастасия. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5803. Адрес электронной почты: A.Borovikova@kortros.ru.
Подведение итогов тендера состоится 21 сентября 2018 года.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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