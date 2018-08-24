Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на проект нового участка ул. Амундсена

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках строительства нового участка улицы Амундсена. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.Предмет тендера — выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство улицы Амундсена на участке от пр. Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) в г. Екатеринбурге».Начальная цена составляет 3 млн 252 тыс. 968 руб. Эскиз необходимо сделать за две недели, а проектную документацию — за два месяца с даты подписания договора.Заявки на участие в торгах принимаются с 24 августа по 7 сентября 2018 года.Контактное лицо: Боровикова Анастасия. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5803. Адрес электронной почты: A.Borovikova@kortros.ru.Подведение итогов тендера состоится 21 сентября 2018 года.