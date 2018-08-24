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В Екатеринбурге компания «Фонд Мира» прекратила туроператорскую деятельность

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. ООО «Туристическая компания «Фонд Мира» (Екатеринбург) заявила о прекращении деятельности в сфере выездного туризма.



Как сообщает пресс-служба Ростуризма, на основании данного заявления организация будет исключена из состава членов ассоциации «Турпомощь» с последующим возвратом ей денежных средств фонда персональной ответственности.



Формирование реестра неисполненных обязательств компании перед третьими лицами начнется 24 августа. Впрочем, руководство туроператора заявило, что к этому сроку все обязательства будут исполнены.



Тем не менее в уральской столице создан штаб помощи пострадавшим в результате прекращения деятельности компании, организована горячая линия.



Отметим, что «Фонд Мира» является одной из старейших туристических компаний. Организация проработала на рынке более 20 лет.

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