Новости дня
В Екатеринбурге компания «Фонд Мира» прекратила туроператорскую деятельность
24 август 2018 (10:46)
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2018. ООО «Туристическая компания «Фонд Мира» (Екатеринбург) заявила о прекращении деятельности в сфере выездного туризма.
Как сообщает пресс-служба Ростуризма, на основании данного заявления организация будет исключена из состава членов ассоциации «Турпомощь» с последующим возвратом ей денежных средств фонда персональной ответственности.
Формирование реестра неисполненных обязательств компании перед третьими лицами начнется 24 августа. Впрочем, руководство туроператора заявило, что к этому сроку все обязательства будут исполнены.
Тем не менее в уральской столице создан штаб помощи пострадавшим в результате прекращения деятельности компании, организована горячая линия.
Отметим, что «Фонд Мира» является одной из старейших туристических компаний. Организация проработала на рынке более 20 лет.
Как сообщает пресс-служба Ростуризма, на основании данного заявления организация будет исключена из состава членов ассоциации «Турпомощь» с последующим возвратом ей денежных средств фонда персональной ответственности.
Формирование реестра неисполненных обязательств компании перед третьими лицами начнется 24 августа. Впрочем, руководство туроператора заявило, что к этому сроку все обязательства будут исполнены.
Тем не менее в уральской столице создан штаб помощи пострадавшим в результате прекращения деятельности компании, организована горячая линия.
Отметим, что «Фонд Мира» является одной из старейших туристических компаний. Организация проработала на рынке более 20 лет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Менее 50% туроператоров РФ полностью оплатили взносы в фонды персональной ответственности
- Депутаты ГД РФ приняли в первом чтении поправки, уточняющие налогообложение туроператоров
- Госдума РФ приняла закон о введении туристического сбора с туроператоров
- Туристическая компания «Интурлайн» может покинуть рынок
- Негосударственный пенсионный фонд «Северная казна» заявил о прекращении деятельности