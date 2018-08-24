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Новый пакет санкций США вступит в силу 27 августа

УрБК, Москва, 24.08.2018. Санкции США против России, связанные с делом Скрипалей, вступят в силу 27 августа 2018 года после официальной публикации в Федеральном регистре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепартамента США.



Ранее датой было обозначено 22 августа.



«Срок уведомления, предусмотренный законом, истек 22 августа. Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», — сказал представитель ведомства.



Напомним, что новый виток санкций вызван делом Скрипалей и основан на законе 1991 года о контроле и запрете химического и биологического оружия. Данный закон подразумевает два этапа новых мер воздействия. В первом речь идет об ограничениях в финансах и торговле. Так, например, будет возможно ограничить экспорт в Россию электронных устройств и компонентов, бортовой электроники для авиации.



Что касается банков, то упомянутым в списке финансовым организациям (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ) могут запретить любые транзакции и операции с собственностью. Это приведет как минимум к закрытию их американских корреспондентских счетов, то есть возникнут ограничения на долларовые операции.

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