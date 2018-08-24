Новости дня

В Челябинской области во II квартале более чем на 10% вырос средний размер ипотечного кредита

УрБК, Челябинск, 24.08.2018. В Челябинской области во II квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10,4%, до 1,42 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ это самый низкий показатель, поясняют аналитики. Наибольшие средние размеры ипотечного кредита зафиксированы в Москве (4,59 млн руб.), Московской области (3,36 млн руб.), Ямало-Ненецком АО (2,71 млн руб.) и Санкт-Петербурге (2,71 млн руб.).



В целом по России средний размер ипотечного кредита вырос на 7,1% к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,16 млн руб.



«Ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру. В настоящее время оно, по сути, является одним из основных драйверов роста всего розничного кредитования. В числе главных причин роста ипотеки — улучшение банками условий кредитования. Прежде всего речь идет о снижении процентных ставок и первоначального взноса по ипотечным кредитам. О более «либеральном» подходе банков к жилищному кредитованию свидетельствует и наблюдаемый нами постоянно растущий в последнее время уровень одобрения ипотечных заявок граждан. Важно также отметить, что сейчас активность проявляют не только кредиторы, но и граждане со стабильно высокими доходами и хорошей кредитной историей, которые, как правило, предпочитают приобретать более дорогую недвижимость», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: