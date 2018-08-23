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ЦБ РФ принял решение остановить покупку валюты на внутреннем рынке

УрБК, Москва, 23.08.2018. Банк России принял решение остановить покупку валюты для Минфина РФ с 23 августа 2018 года до конца сентября 2018 года.



«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года», — говорится в сообщении ЦБ РФ.



Напомним, предыдущий перерыв в закупках валюты составил 6 дней. После него ЦБ РФ покупал валюту в объемах больших, чем запланировано: 17,5 млрд руб. — 17 августа, 17,5 млрд руб. — 20 августа и 20,1 млрд руб. — 21 августа. По плану Минфина, в августе-сентябре Банк России должен был тратить на это 16,66 млрд руб. ежедневно.



С возобновившимися закупками валюты эксперты связывают дальнейшее ослабление курса рубля по отношению к доллару США — с начала августа стоимость доллара США выросла на 9,9%.



«Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — отмечается в сообщении ЦБ РФ.

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