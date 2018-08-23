ЭКСПО под санкциями

Накануне, 22 августа 2018 года, должен был вступить в силу первый блок новых санкций США в отношении России. Еще через три месяца может быть запущена вторая часть ограничений, которые затрагивают отечественный банковский сектор и авиаперевозчиков. Примечательно, что вступление в силу второго раунда санкций приходится на период, когда будет решаться судьба заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Введение самой жесткой части ограничений может серьезно пошатнуть позиции уральской столицы как претендента на проведение международной выставки.Первый раунд санкций, который должен был вступить в силу с 22 августа, охватывает сферу торговли. В частности, вводится полный запрет на экспорт американской электроники двойного назначения — гражданского и военного. Такие меры в первую очередь ударят по авиационной и космической отрасли в России. Также вводится запрет на проведение любых транзакций и операций с банками с госучастием (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Банк Москвы). Это приведет как минимум к закрытию их американских корреспондентских счетов, то есть возникнут ограничения на долларовые операции.Вторая волна санкций может последовать через три месяца после объявления о вводе санкций, то есть в начале ноября 2018 года. Прописанные в этом разделе ограничения намного жестче: голос США в запрете кредитования международными банками, запрет кредитования банками США, снижение дипломатического статуса, запрет на авиаперевозки авиакомпаниям, подконтрольными правительству страны (удар по «Аэрофлоту»).На данный момент о вступлении первого блока санкций до настоящего времени так и не было объявлено официально. Вопрос по второму раунду будет решаться в зависимости от того, как оценят США выполнение Россией условий по запрету химического и биологического оружия.Вместе с тем именно на ноябрь 2018 года назначено заседание генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ), на котором будет определено место проведения ЭКСПО-2025. На данный момент перед МБВ стоит выбор из трех кандидата: Баку (Азербайджан), Екатеринбург и Осака (Япония). До объявления новой череды санкций у столицы Среднего Урала были определенные козыри. Одним из них, как говорили организаторы продвижения заявки, являлся опыт проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.Однако в случае введения всех вышеперечисленных ограничений Екатеринбург окажется в совершенно других условиях. Во-первых, из-за санкций против госбанков могут просто остановиться долларовые расчеты и, как отмечали ранее эксперты, остальные игроки банковского сектора вряд ли смогут встать на место выпавших участников. Этот же пункт ставит вопрос об обслуживании в банках иностранных участников ЭКСПО-2025.Во-вторых, запрет на кредитование и экспорт может поставить вопрос о подготовке Екатеринбурга к ЭКСПО-2025, если заявка города все-таки выиграет. Запрет на кредитование в международных банках существенно сужает инвестиционные возможности как государства в целом, так и бизнеса. Само проведение выставки — достаточно дорогостоящее мероприятие. Наконец, для возведения площадок и обустройства инфраструктуры необходимы материалы, техника и другие составляющие, которые российский рынок не готов полностью предоставить.Следует также отметить, что сразу после анонса новых санкций в Конгрессе США приступили к разработке очередных ограничений на случай вмешательства России в выборы. Таким образом, Екатеринбург оказывается в непредсказуемой экономической ситуацией, и проведение ЭКСПО-2025 в уральской столице — это организация выставки в зоне риска.На этом фоне города-конкуренты представляются стабильной площадкой. По крайне мере, экономические и международные связи Азербайджана и Японии никак не ограничены. Екатеринбургу вряд ли поможет и апеллирование к опыту проведения международных мероприятий. То же решение о проведении ЧМ-2018 в России принималось в досанкционный период.