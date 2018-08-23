Дешевый рубль — дешевый метр

По данным Уральской палаты недвижимости, объем предложения на вторичном рынке квартир Екатеринбурга неуклонно снижается с начала III квартала 2018 года. В то же время на рынке новостроек объем предложения вырос с начала года с 17 тыс. квартир до 20 тыс. По словам экспертов, текущая ситуация с предложением на рынке недвижимости является рекордной для Екатеринбурга. При этом не исключено, что новый виток девальвации в августе 2018 года может привести к снижению стоимости жилья.«Сокращение объемов предложения «вторички» легко объяснить. Понятно, что существует определенная ротация вторичного жилья. Но мы отмечаем реальный рост продаж «вторички». По сравнению с соответствующим периодом 2017, года за 7 месяцев 2018 было совершено на 24% больше сделок на вторичном рынке. То есть квартир в свободной продаже просто стало меньше», — рассказал УрБК начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.По данным агентства ЦИАН, в целом по стране вторичный рынок демонстрирует околонулевую динамику (-1% по числу регистраций прав на жилые помещения), он восстанавливается медленнее, чем рынок новостроек.Эксперты полагают, что происходящая в России медленная девальвация рубля, связанная с внешними факторами, не способна пока существенно повлиять на рынок недвижимости.«Если смотреть в исторической перспективе, каждый раз, когда происходила девальвация, это так или иначе отражалось на рынке недвижимости. Но с каждым разом это влияние все меньше, и его действие все короче по времени», — отметил Михаил Хорьков.По мнению эксперта, это связано с тем, что меняется сам рынок недвижимости — предложение сейчас превышает спрос.«Дефицита жилой недвижимости нет. Сейчас в Екатеринбурге в продаже 8,3 тыс. квартир на вторичном рынке и около 20 тыс. квартир в новостройках», — отметил Михаил Хорьков.С ним согласен директор АН «Диал» Александр Дмитриев.«У нас на рынке 8 тыс. квартир «вторички» и 20 тыс. квартир новостроек. Это рекорд для города. В ожидании перехода на проектное финансирование застройщики застолбили много площадок и запустили ряд проектов впрок, так что дефицита «первички» у нас долго не предвидится», — отметил он.По мнению экспертов, даже если девальвация будет более существенной, она приведет к тому, что цены на жилую недвижимость снизятся. Анализируя влияние дешевого рубля на рынок недвижимости, можно опираться на исторические данные.«В 2008-2009 годах, когда произошло существенное обесценивание рубля, реальные цены сделок по квартирам через 3-4 месяца понизились на 20% и очень долго восстанавливались. Девальвация — это комплексное явление: реальные доходы населения падают, банки увеличивают ставки по кредитам и повышают требования к заемщикам. Соответственно, спрос на жилье слабнет», — рассказал А. Дмитриев.Аналитики сходятся во мнении, что при текущем положении рубля людям, имеющим валютные накопления, имеет смысл сейчас присмотреться к недвижимости.