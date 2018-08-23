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Александр Левин возглавит Общественную палату Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. Члены Общественной палаты Свердловской области избрали председателя. Им стал глава Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Выборы председателя состоялись на прошедшем первом заседании нового состава ОП. Кандидатуру А. Левина поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Альтернативных кандидатур на должность главы Общественной палаты предложено не было.



Напомним, А. Левин в 2005 году был назначен руководителем администрации губернатора Свердловской области, в 2009-м — советником губернатора: этот пост он покинул в 2011 году. В 2013 году был избран главой Свердловского творческого союза журналистов. Также А. Левин занимает пост вице-президента футбольного клуба «Урал».

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