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Суд пересмотрит вопрос о дисквалификации Александра Якоба уже после его отставки
23 август 2018 (15:52)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу Управления ФАС по Свердловской области на решение арбитражного суда региона по делу о дисквалификации главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба. Об этом говорится в материалах суда.
Напомним, антимонопольное ведомство требовало привлечь А. Якоба к административной ответственности за нарушение закона о защите конкуренции. Иск был подан еще в январе 2018 года, однако только 19 июля суд рассмотрел дело по существу. Требования УФАС были отклонены.
Судебное разбирательство назначено на 9 октября. Между тем срок полномочий А. Якоба на посту главы горадминистрации истекает в день, когда пройдет первое заседание городской думы Екатеринбурга нового созыва. Ожидается, что оно состоится 25 сентября 2018 года. На конкурс по избранию главы города он не заявлялся.
Напомним, антимонопольное ведомство требовало привлечь А. Якоба к административной ответственности за нарушение закона о защите конкуренции. Иск был подан еще в январе 2018 года, однако только 19 июля суд рассмотрел дело по существу. Требования УФАС были отклонены.
Судебное разбирательство назначено на 9 октября. Между тем срок полномочий А. Якоба на посту главы горадминистрации истекает в день, когда пройдет первое заседание городской думы Екатеринбурга нового созыва. Ожидается, что оно состоится 25 сентября 2018 года. На конкурс по избранию главы города он не заявлялся.
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