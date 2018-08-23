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Суд пересмотрит вопрос о дисквалификации Александра Якоба уже после его отставки

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу Управления ФАС по Свердловской области на решение арбитражного суда региона по делу о дисквалификации главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба. Об этом говорится в материалах суда.



Напомним, антимонопольное ведомство требовало привлечь А. Якоба к административной ответственности за нарушение закона о защите конкуренции. Иск был подан еще в январе 2018 года, однако только 19 июля суд рассмотрел дело по существу. Требования УФАС были отклонены.



Судебное разбирательство назначено на 9 октября. Между тем срок полномочий А. Якоба на посту главы горадминистрации истекает в день, когда пройдет первое заседание городской думы Екатеринбурга нового созыва. Ожидается, что оно состоится 25 сентября 2018 года. На конкурс по избранию главы города он не заявлялся.

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