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Екатеринбург за два года получит дополнительно почти 1,5 млрд рублей на строительство дорог и соцобъектов
23 август 2018 (14:47)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. Свердловские муниципалитеты получат дополнительные средства из областного бюджета на переселение из ветхого жилья, строительство школ и стадионов. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.
По данным министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаила Волкова, 24,4 млн руб. будут направлены на переселение из аварийного жилья в Серовском городском округе. Также в рамках перераспределения субсидий дополнительные средства на эти же цели получат Камышлов — 13,4 млн руб., Кировград — 6 млн руб., Карпинск — 5,6 млн руб. Увеличен объем субсидии Дегтярску на 330 тыс. руб.
В рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий для Екатеринбурга предусмотрены субсидии на 2019 и 2020 годы — по 743 млн руб. на год. Деньги пойдут на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в Солнечном и Академическом микрорайонах города.
Кроме того, уточнено распределение субсидий на строительство и реконструкцию муниципальных школ. Так, в 2018 году Нижний Тагил получит дополнительно 100 млн руб. для строительства школы в микрорайоне Муринские пруды. В 2019 году Каменск-Уральский получит дополнительные 15,2 млн руб. В рамках госпрограммы здесь будет построена школа в микрорайоне Южный. Также дополнительные 86,8 млн руб. в следующие два года получит Невьянский городской округ.
По словам М. Волкова, дополнительные 5 млн руб. получит Полевской. Деньги пойдут на реконструкцию футбольного поля в муниципалитете.
Напомним, что субсидии предоставляются муниципалитетам в рамках госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».
По данным министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаила Волкова, 24,4 млн руб. будут направлены на переселение из аварийного жилья в Серовском городском округе. Также в рамках перераспределения субсидий дополнительные средства на эти же цели получат Камышлов — 13,4 млн руб., Кировград — 6 млн руб., Карпинск — 5,6 млн руб. Увеличен объем субсидии Дегтярску на 330 тыс. руб.
В рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий для Екатеринбурга предусмотрены субсидии на 2019 и 2020 годы — по 743 млн руб. на год. Деньги пойдут на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в Солнечном и Академическом микрорайонах города.
Кроме того, уточнено распределение субсидий на строительство и реконструкцию муниципальных школ. Так, в 2018 году Нижний Тагил получит дополнительно 100 млн руб. для строительства школы в микрорайоне Муринские пруды. В 2019 году Каменск-Уральский получит дополнительные 15,2 млн руб. В рамках госпрограммы здесь будет построена школа в микрорайоне Южный. Также дополнительные 86,8 млн руб. в следующие два года получит Невьянский городской округ.
По словам М. Волкова, дополнительные 5 млн руб. получит Полевской. Деньги пойдут на реконструкцию футбольного поля в муниципалитете.
Напомним, что субсидии предоставляются муниципалитетам в рамках госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».
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