Кризис
Сбербанк за полгода сократил штат на 10,9 тыс. человек
23 август 2018 (14:31)
Сбербанк в I полугодии 2018 года сократил штат на 10,9 тыс. человек, за I квартал 2018 сокращения коснулись более чем 5 тыс. человек. Такие данные содержатся в отчете банка по МСФО.
«Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 июня 2018 года составила 299 тыс. 405 человек (31 декабря 2017 года: 310 тыс. 277 человек)», — сообщается в отчете.
«Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 июня 2018 года составила 299 тыс. 405 человек (31 декабря 2017 года: 310 тыс. 277 человек)», — сообщается в отчете.
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