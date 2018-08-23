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Сбербанк за полгода сократил штат на 10,9 тыс. человек

УрБК, Москва, 23.08.2018. Сбербанк в I полугодии 2018 года сократил штат на 10,9 тыс. человек, за I квартал 2018 сокращения коснулись более чем 5 тыс. человек. Такие данные содержатся в отчете банка по МСФО.



«Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 июня 2018 года составила 299 тыс. 405 человек (31 декабря 2017 года: 310 тыс. 277 человек)», — сообщается в отчете.

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