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В Свердловской области компания «Режевской леспромхоз» выплатит за незаконную рубку деревьев более 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. ООО «Режевской леспромхоз» должен будет выплатить пользу МО «Режевской городской округ» 5,2 млн руб. за незаконную рубку лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В 2008 году Министерство природных ресурсов Свердловской области и ООО «Режевской леспромхоз» на 10 лет заключили договор аренды лесного участка. В 2014 году леспромхоз запланировал вырубку леса на этом участке и согласовал декларацию с ГКУ СО «Режевское лесничество». Его площадь под рубку составила 8,6 га в квартале 6, 13 Липовского участкового лесничества. Но в 2015 году была зафиксирована рубка леса за его пределами.



Площадь рубки без разрешительных документов составила 2,1 га. Ущерб, причиненный вследствие нарушения требований лесного законодательства, превысил 5,5 млн руб.



Свердловский межрайонный природоохранный обратился с иском к ООО «Режевской леспромхоз» в Режевской городской суд и просил взыскать в пользу Режевского городского округа ущерб в размере 5,23 млн руб., причиненный в результате совершения незаконной рубки лесных насаждений, а также государственную пошлину в доход местного бюджета. Суд отказал в удовлетворении исковых тре6ований на основании того, что истец не предоставил доказательств незаконной рубки лесных насаждений.



Истец не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционное представление в Свердловский областной суд, в котором просил решение суда отменить, исковые требования удовлетворить. Судебная коллегия не согласилась с решением первой инстанции: незаконной рубкой признается рубка с нарушением требований законодательства. В данном случае рубка в указанных выделах произведена ответчиком в объеме, превышающем разрешенный.



Судебная коллегия Свердловского областного суда отменила решение Режевского городского суда и вынесла новое решение. С ООО «Режевской леспромхоз» в пользу МО «Режевской городской округ» взысканы средства за ущерб, причиненный в результате совершения незаконной рубки лесных насаждений, в размере 5,2 млн руб. Также леспромхоз заплатит в доход местного бюджета госпошлину — 34,2 тыс. руб.

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