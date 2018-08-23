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ЕВРАЗ открыл в Междуреченске фотовыставку «Шахтерские династии»
23 август 2018 (13:46)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. В преддверии Дня шахтера ЕВРАЗ открыл в Междуреченске фотовыставку «Шахтерские династии» с семьями горняков. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Экспозиция насчитывает 20 фотографий. Семьи кузбасских шахтеров из Междуреченска, Новокузнецка, Малиновки запечатлели фотографы Павел Маркелов и Денис Рассохин. Выставка расположена на площадке городского выставочного зала.
Герои фотосюжетов — шесть трудовых династий: это семьи Куц (шахта «Распадская-Коксовая»), Титовы и Шулаковы-Широковы (шахта «Распадская»), Змазневы (шахта «Усковская»), Носковы (ЦОФ «Абашевская») и Смирновы (шахта «Алардинская»). Общий стаж работы династий превышает 500 лет.
«Преемственность поколений очень важна для предприятий нашей компании, это сохранение лучших трудовых традиций, накопление передового опыта. Трудовые династии — это еще и показатель стабильной работы предприятий, уверенности коллективов в завтрашнем дне», ― отмечает вице-президент ЕВРАЗа, генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.
В торжественной церемонии открытия участвовали представители трудовых династий, жители города, фотохудожники. С экспозицией можно будет ознакомиться до конца октября.
Кроме того, фотовыставка «Шахтерские династии» открыта в рамках digital-проекта «Стальные династии», реализуемого ЕВРАЗом совместно с интернет-изданием «Лента.ру».
Экспозиция насчитывает 20 фотографий. Семьи кузбасских шахтеров из Междуреченска, Новокузнецка, Малиновки запечатлели фотографы Павел Маркелов и Денис Рассохин. Выставка расположена на площадке городского выставочного зала.
Герои фотосюжетов — шесть трудовых династий: это семьи Куц (шахта «Распадская-Коксовая»), Титовы и Шулаковы-Широковы (шахта «Распадская»), Змазневы (шахта «Усковская»), Носковы (ЦОФ «Абашевская») и Смирновы (шахта «Алардинская»). Общий стаж работы династий превышает 500 лет.
«Преемственность поколений очень важна для предприятий нашей компании, это сохранение лучших трудовых традиций, накопление передового опыта. Трудовые династии — это еще и показатель стабильной работы предприятий, уверенности коллективов в завтрашнем дне», ― отмечает вице-президент ЕВРАЗа, генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.
В торжественной церемонии открытия участвовали представители трудовых династий, жители города, фотохудожники. С экспозицией можно будет ознакомиться до конца октября.
Кроме того, фотовыставка «Шахтерские династии» открыта в рамках digital-проекта «Стальные династии», реализуемого ЕВРАЗом совместно с интернет-изданием «Лента.ру».
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