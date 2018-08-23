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Дом экс-руководителя «Банка24.ру» Сергея Лапшина на озере Тургояк выставлен на торги
23 август 2018 (13:02)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. Финансовый управляющий бывшего руководителя «Банка24.ру» Сергея Лапшина, признанного банкротом, выставил на торги имущество должника на общую сумму 6,35 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Имущество выставлено 11 лотами. Самая высокая начальная цена — 4 млн руб. — установлена за лот № 1, который включает земельный участок площадью 1 тыс. 137 кв. м. с жилым домом площадью 113,9 кв. м. на берегу озера Тургояк в Челябинской области.
Помимо этого, на торги выставлены стол обеденный со стульями (400 тыс. руб.), два дивана (300 тыс. руб.), семь люстр и торшер (300 тыс. руб.), четыре телевизора Sony и приставка Playstation 3 (200 тыс. руб.), кухонный гарнитур со встроенным холодильником и плитой (500 тыс. руб.) и прочая бытовая техника и мебель.
Открытый аукцион состоится 3 октября 2018 года, заявки на участие можно подавать до 1 октября.
Напомним, в августе 2017 года С. Лапшин был признан банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества. Процесс банкротства инициировал глава управляющей компании «Ява» Андрей Язев (его требования составили более 20 млн руб.). Общая сумма заявленных в ходе процесса требований кредиторов С. Лапшина превысила 100 млн руб.
Имущество выставлено 11 лотами. Самая высокая начальная цена — 4 млн руб. — установлена за лот № 1, который включает земельный участок площадью 1 тыс. 137 кв. м. с жилым домом площадью 113,9 кв. м. на берегу озера Тургояк в Челябинской области.
Помимо этого, на торги выставлены стол обеденный со стульями (400 тыс. руб.), два дивана (300 тыс. руб.), семь люстр и торшер (300 тыс. руб.), четыре телевизора Sony и приставка Playstation 3 (200 тыс. руб.), кухонный гарнитур со встроенным холодильником и плитой (500 тыс. руб.) и прочая бытовая техника и мебель.
Открытый аукцион состоится 3 октября 2018 года, заявки на участие можно подавать до 1 октября.
Напомним, в августе 2017 года С. Лапшин был признан банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества. Процесс банкротства инициировал глава управляющей компании «Ява» Андрей Язев (его требования составили более 20 млн руб.). Общая сумма заявленных в ходе процесса требований кредиторов С. Лапшина превысила 100 млн руб.
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