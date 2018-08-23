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Дом экс-руководителя «Банка24.ру» Сергея Лапшина на озере Тургояк выставлен на торги

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. Финансовый управляющий бывшего руководителя «Банка24.ру» Сергея Лапшина, признанного банкротом, выставил на торги имущество должника на общую сумму 6,35 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Имущество выставлено 11 лотами. Самая высокая начальная цена — 4 млн руб. — установлена за лот № 1, который включает земельный участок площадью 1 тыс. 137 кв. м. с жилым домом площадью 113,9 кв. м. на берегу озера Тургояк в Челябинской области.



Помимо этого, на торги выставлены стол обеденный со стульями (400 тыс. руб.), два дивана (300 тыс. руб.), семь люстр и торшер (300 тыс. руб.), четыре телевизора Sony и приставка Playstation 3 (200 тыс. руб.), кухонный гарнитур со встроенным холодильником и плитой (500 тыс. руб.) и прочая бытовая техника и мебель.



Открытый аукцион состоится 3 октября 2018 года, заявки на участие можно подавать до 1 октября.



Напомним, в августе 2017 года С. Лапшин был признан банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества. Процесс банкротства инициировал глава управляющей компании «Ява» Андрей Язев (его требования составили более 20 млн руб.). Общая сумма заявленных в ходе процесса требований кредиторов С. Лапшина превысила 100 млн руб.

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