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Власти Екатеринбурга объявили конкурс на благоустройство сквера имени Попова за 40 млн рублей
23 август 2018 (12:45)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. В Екатеринбурге МКУ «Городское благоустройство» разместило на портале госзакупок заказ на «Благоустройство территории в квартале проспекта Ленина — улиц Горького — Первомайской — Пушкина (сквер имени А. С. Попова), сквер у дома № 22 по улице Пушкина, сквер писателей Урала» — 1 этап — сквер имени А. С. Попова».
Согласно документации, сумма контракта оценивается в 40 млн руб. Финансирование будет производиться из средств муниципального бюджета.
Как следует из техзадания к контракту, благоустройство сквера предполагает, в частности, облицовку и электроснабжение фонтана, организацию наружного освещения, создание и озеленение газонов, высадку цветочных культур и прочее.
Аукцион состоится 13 сентября 2018 года.
Согласно документации, сумма контракта оценивается в 40 млн руб. Финансирование будет производиться из средств муниципального бюджета.
Как следует из техзадания к контракту, благоустройство сквера предполагает, в частности, облицовку и электроснабжение фонтана, организацию наружного освещения, создание и озеленение газонов, высадку цветочных культур и прочее.
Аукцион состоится 13 сентября 2018 года.
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