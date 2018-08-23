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Власти Екатеринбурга объявили конкурс на благоустройство сквера имени Попова за 40 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. В Екатеринбурге МКУ «Городское благоустройство» разместило на портале госзакупок заказ на «Благоустройство территории в квартале проспекта Ленина — улиц Горького — Первомайской — Пушкина (сквер имени А. С. Попова), сквер у дома № 22 по улице Пушкина, сквер писателей Урала» — 1 этап — сквер имени А. С. Попова».



Согласно документации, сумма контракта оценивается в 40 млн руб. Финансирование будет производиться из средств муниципального бюджета.



Как следует из техзадания к контракту, благоустройство сквера предполагает, в частности, облицовку и электроснабжение фонтана, организацию наружного освещения, создание и озеленение газонов, высадку цветочных культур и прочее.



Аукцион состоится 13 сентября 2018 года.

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