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Heinemann Duty Free дарит участникам программы лояльности «Уральских авиалиний» скидку до 10%
23 август 2018 (12:26)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала партнером Heinemann Duty Free — лидера магазинов беспошлинной торговли Gebr.Heinemann в России. Теперь участники программы лояльности «Крылья» получают скидку 5, 7 или 10% при покупке, согласно уровню своей карты. Акция распространяется на четыре аэропорта: Кольцово, Домодедово, Курумоч и Жуковский.
Скидки в магазинах Heinemann Duty Free для участников программы лояльности «Крылья»: синяя карта — 5%, серебряная карта — 7%, золотая карта — 10%. Скидка не суммируется со скидками по другим акциям.
«Если вы еще не зарегистрированы в программе «Крылья», то вы можете сделать это на сайте, авиакомпании. Каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1 000 руб. при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов. Кроме того, участники могут пользоваться привилегиями других партнеров и получать скидки за покупки в любимых интернет-магазинах», — говорится на сайте авиакомпании.
Скидки в магазинах Heinemann Duty Free для участников программы лояльности «Крылья»: синяя карта — 5%, серебряная карта — 7%, золотая карта — 10%. Скидка не суммируется со скидками по другим акциям.
«Если вы еще не зарегистрированы в программе «Крылья», то вы можете сделать это на сайте, авиакомпании. Каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1 000 руб. при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов. Кроме того, участники могут пользоваться привилегиями других партнеров и получать скидки за покупки в любимых интернет-магазинах», — говорится на сайте авиакомпании.
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