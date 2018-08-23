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В Екатеринбурге за дачу взятки следователю в 2 млн рублей осужден житель Березовского
23 август 2018 (12:03)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю Березовского, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Подсудимый был признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), совершенная в особо крупном размере».
Как установлено в суде, житель Березовского планировал передать сотруднику Уральского следственного управления на транспорте СКР взятку в размере 10 млн руб. Подсудимый рассчитывал, что следователь, получив эту сумму, не станет привлекать его к уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Также мужчина рассчитывал, что сотрудник СКР вернет ему документы и предметы, проходившие по делу.
Из указанной суммы взяткодатель успел передать следователю только 2 млн руб. После этого житель Березовского был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки — 20 млн руб.
Подсудимый был признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), совершенная в особо крупном размере».
Как установлено в суде, житель Березовского планировал передать сотруднику Уральского следственного управления на транспорте СКР взятку в размере 10 млн руб. Подсудимый рассчитывал, что следователь, получив эту сумму, не станет привлекать его к уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Также мужчина рассчитывал, что сотрудник СКР вернет ему документы и предметы, проходившие по делу.
Из указанной суммы взяткодатель успел передать следователю только 2 млн руб. После этого житель Березовского был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки — 20 млн руб.
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