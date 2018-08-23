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В Свердловской области компания «Эко-логика» уличена в создании несанкционированной свалки
23 август 2018 (11:19)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. В Свердловской области ООО «Эко-логика» несанкционированно складировало отходы I-IV класса опасности неподалеку от поселка Красногвардейский, свидетельствуют данные совместной проверки департамента Росприроднадзора по УрФО и регионального управления ФСБ.
Как сообщают в департаменте Росприроднадзора по УрФО, в надзорный орган поступила информация о причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде указанной компанией. В связи с этим ведомство инициировало внеплановую выездную проверку.
«При выезде на место установлено, что на земельном участке, фактически эксплуатируемом обществом для складирования отходов, отсутствует объект размещения отходов, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов, у общества не оформлена лицензия на деятельность по сбору, размещению отходов I-IV класса опасности, отсутствует разрешительная и проектная природоохранная документация», ― сообщили в надзорном органе.
В рамках проверки специалисты лаборатории взяли пробы нелегально размещенных отходов, чтобы определить уровень допущенного загрязнения, объем и площадь несанкционированной свалки. После получения результатов измерений будут приняты дальнейшие процессуальные решения.
Как сообщают в департаменте Росприроднадзора по УрФО, в надзорный орган поступила информация о причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде указанной компанией. В связи с этим ведомство инициировало внеплановую выездную проверку.
«При выезде на место установлено, что на земельном участке, фактически эксплуатируемом обществом для складирования отходов, отсутствует объект размещения отходов, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов, у общества не оформлена лицензия на деятельность по сбору, размещению отходов I-IV класса опасности, отсутствует разрешительная и проектная природоохранная документация», ― сообщили в надзорном органе.
В рамках проверки специалисты лаборатории взяли пробы нелегально размещенных отходов, чтобы определить уровень допущенного загрязнения, объем и площадь несанкционированной свалки. После получения результатов измерений будут приняты дальнейшие процессуальные решения.
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