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В Челябинске из-за отсутствия спроса число свободных для аренды квартир выросло на 43%

УрБК, Челябинск, 23.08.2018. Число квартир, выставленных для аренды в Челябинске, за год выросло на 43%, до 1 тыс. 404 объектов. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-сервиса по подбору недвижимости N1.RU.



По данным аналитиков, больше всего для аренды выросла доля однокомнатных квартир — с 56% до 68%. А число «двушек», наоборот, уменьшилось на 8,4%. Рост объема жилья для аренды произошел почти во всех районах города, за исключением Металлургического и Курчатовского.



Средняя стоимость аренды квартиры в месяц практически не изменилась. Так, стоимость аренды среднего объекта в месяц по всем районам города сейчас составляет 12,4 тыс. руб., при этом год назад средняя сумма была на 3% или 400 руб. выше.



Сейчас однокомнатную квартиру в Челябинске можно в среднем арендовать за 11 тыс. руб., «двушку» — за 14,5 тыс. руб., а «трёшку» — за 18,6 тыс. руб.



«Рост числа предложений для аренды накануне учебного года может говорить о сокращении спроса, так как иногородние студенты, как правило, определяются с арендой летом. С другой стороны, спрос на арендное жилье сокращается в целом благодаря доступности ипотеки, так как люди, снимавшие раньше квартиры, теперь активно покупают собственные», — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.



Отметим, что весной аналитики фиксировали рост цен на аренду, который произошел главным образом за счет увеличения числа больших квартир, а также роста доли предложений свыше 20 тыс. руб. в центре.

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