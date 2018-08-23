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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за гроз
23 август 2018 (10:10)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. Сегодня в Свердловской области ожидается ухудшение погоды. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах региона пройдут грозы.
«23 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, усиление ветра 25 м/с и более», ― сообщает Уральский Гидрометцентр.
В связи с этим ГУ МЧС по Свердловской области рекомендует гражданам ограничить пребывание на высоте и улице, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций и не стоять во время грозы под деревьями.
«В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями возможно падение слабоукрепленных конструкций, деревьев, обрыв линий связи и электропередач, возникновение дорожно-транспортных происшествий вследствие нарушения правил дорожного движения», ― предупреждают спасатели.
«23 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, усиление ветра 25 м/с и более», ― сообщает Уральский Гидрометцентр.
В связи с этим ГУ МЧС по Свердловской области рекомендует гражданам ограничить пребывание на высоте и улице, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций и не стоять во время грозы под деревьями.
«В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями возможно падение слабоукрепленных конструкций, деревьев, обрыв линий связи и электропередач, возникновение дорожно-транспортных происшествий вследствие нарушения правил дорожного движения», ― предупреждают спасатели.
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