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За семь месяцев 2018 года объем кредитования населения вырос в 1,5 раза

УрБК, Москва, 23.08.2018. За семь месяцев текущего года было выдано 21,99 млн новых кредитов общим объемом 4,42 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 17%, при этом объемы кредитования увеличились на 51%. Об этом сообщает «Объединенное Кредитное Бюро» на основе информации от 600 кредитных организаций.



«Несмотря на сезонность и традиционный спад кредитования в летние месяцы, июль 2018 года стал самым кредитно-активным месяцем года, побив рекорд и по количеству, и по объему новых кредитов. Все сегменты кредитования и средние чеки продолжают расти ударными темпами. Совокупный долг граждан перед банками вырос с начала года на 7% и превысил 13,75 трлн руб.», — отмечает исполняющий обязанности генерального директора «Объединенного Кредитного Бюро» Николай Мясников.



Лидером по темпам роста остается сегмент ипотеки. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в июле, выросло на 49% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов выросли на 63%. В июле 2018 года было выдано 107,93 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 219,17 млрд руб. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 10%: с 1,85 до 2,03 млн руб.



Высокие темпы роста продолжает показывать сегмент кредитных карт. Количество новых кредитных карт выросло в годовом отношении на 19%, сумма одобренных лимитов выросла на 45%. В июле нынешнего года было выдано 908,15 тыс. карт с общим лимитом 65,66 млрд руб. Средний лимит по карте вырос на 22%: с 59 до 72 тыс. руб.



Количество новых автокредитов выросло на 11%, объемы выдач увеличились на 25%. В июле было выдано 43,17 тыс. автокредитов на 36,43 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос на 13%: с 748 до 844 тыс. руб.



Количество потребительских кредитов, выданных населению в июле 2018 года, выросло на 4%, при этом объем кредитования увеличился на 50%. В июле 2018 года было выдано 2,29 млн потребительских кредитов на 392,40 млрд руб. Средний размер выданного потребкредита вырос на 44%: со 120 до 172 тыс. руб.

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