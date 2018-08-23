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Суд признал банкротом компанию ПКФ «Эпсилон» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО Производственно-коммерческая фирма «Эпсилон» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2007 году. Основным видом деятельности является обработка отходов и лома черных металлов.



С иском о банкротстве ООО ПФК «Эпсилон» в январе 2018 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 72 млн 665 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО ПФК «Эпсилон» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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