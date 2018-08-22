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Суммарный объем региональных рекламных бюджетов в сфере наружной рекламы в РФ сократился на 6%

УрБК, Москва, 22.08.2018. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС в I полугодии 2018 года в России составил около 219 млрд руб., что на 13% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) со ссылкой на итоги работы комиссии экспертов.



Объем рынка маркетинговых услуг, данные по которому предоставили эксперты Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ), составил 60,6 млрд руб.



Суммарный объем региональных рекламных бюджетов (без учета московского регионального рекламного рынка) за I полугодие 2018 года составил свыше 23 млрд руб., что на 2% больше аналогичного показателя прошлого года. При этом в сегменте телевидения рост составил 8%, радио — 3%, в то же время в отмечено снижение сегментах печатных СМИ — на 13%, наружной рекламы — на 6%. Суммарная доля региональных рекламных бюджетов от общих рекламных бюджетов в стране по четырем указанным медиасегментам несколько снизилась и составила 18%.



«Интернет впервые стал лидером, немного опередив ТВ-сегмент по объему рекламы. Это событие было вполне ожидаемым и прогнозируемым, учитывая динамику ТВ (13%) и интернета (21%). При этом позиции эти двух медиасегментов достаточно близки — каждый из них на рекламном рынке имеет долю несколько больше 41%. Рекордную динамику 46% за полугодие показали нишевые телевизионные каналы. Они опережают по этому показателю и digital video интернет в целом. Основным фактором здесь, на мой взгляд, стало применение новых технологий при продаже рекламы, и новых технологий в измерении аудитории», — отметил сопредседатель комиссии экспертов АКАР Сергей Веселов.

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