«Уральский Рабочий»: Женщины готовы работать за меньшие деньги, чем их коллеги-мужчины

Жительницы Свердловской области, находящиеся в поиске трудоустройства, готовы работать за меньшие деньги, чем мужчины на аналогичной должности. К такому выводу пришли эксперты рекрутинговой компании HeadHunter, изучив зарплатные ожидания соискателей.«Как правило, жительницы Свердловской области, разместившие или активировавшие резюме в 2018 году, претендуют на среднюю зарплату около 30 тысяч тысяч рублей. Мужчины рассчитывают зарабатывать на 10 тысяч рублей больше. При этом средняя предлагаемая зарплата в регионе за данный период составляет 30 тысяч рублей», — отмечается в исследовании компании.В целом на рынке труда Среднего Урала женщины преобладают над мужчинами с незначительным перевесом — 4%. Но в отдельных профобластях есть очевидный гендерный перекос. Так, по данным индекса рекрутеров, в сфере «Инсталляция и сервис» прекрасному полу принадлежит лишь 4% резюме, в областях «Автомобильный бизнес», «Рабочий персонал» и «Безопасность» — по 8%, в области «Добыча сырья» — 11%, в «ИТ, интернет, телеком» — 22%. Больше всего женских резюме размещено в сферах «Бухгалтерия, управленческий учет» (88%), «Управление персоналом, тренинги» (83%) и «Спорт, фитнес, салоны красоты» (78%).«Мужчины размещают резюме в высокооплачиваемых отраслях чаще, чем женщины. Это отчасти объясняет разницу в зарплатных ожиданиях, но даже внутри одной профобласти женщины обычно претендуют на более низкий заработок, чем мужчины», — констатируют эксперты.Специалисты обращают внимание, что российское законодательство запрещает работодателям указывать в вакансиях предпочтительный пол кандидатов, однако ничего не мешает им учитывать этот фактор при просмотре резюме и принятии окончательного решения о трудоустройстве конкретного соискателя.