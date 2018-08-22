«Уральский Рабочий»: Учиться в одну смену: в Свердловской области к 1 сентября появится пять тысяч новых школьных мест

В Кировграде к 1 сентября откроется новая современная школа на 1200 учеников, которая позволит полностью перейти на обучение в одну смену, притом что в некоторых российских школах ученикам приходится ходить на занятия и в три смены.На данный момент в Свердловской области действует 1021 школа, из них 163 расположены в уральской столице. Школы региона готовы встретить учеников после летних каникул. Так, во многих учебных заведениях провели косметический ремонт — починили крыши, установили новые окна, улучшили систему пожарной безопасности.В уральской столице, как рассказал заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Михаил Ладейщиков, в этом году на линейку придет 153 тысячи школьников.«Почти 20 тысяч из них — первоклассники. Что касается учебных заведений, то во многих из них проведены масштабные ремонтные работы — в этом году свои двери открывает 163 школы (всего 180 зданий). В их готовности принять учеников убедились комиссии, в состав которых входили специалисты различных ведомств — Роспотребнадзора, МЧС и Росгвардии», — отметил Михаил Ладейщиков.По словам Михаила Ладейщикова, проверка шла в несколько этапов, и все выявленные нарушения постепенно исправлялись. В учебных заведениях учли все пожелания и замечания спецкомиссий.«Без нареканий со стороны комиссий обойтись не могло, ведь мы сдавали 180 зданий, и не все они были в идеальном состоянии. Какие-то школы совсем новые, недавно построенные, а каким-то, как например, школе № 93, уже более 50 лет. Поэтому необходимые ремонтные работы везде ведутся в разном объеме и в разные сроки. Где-то на это уходит несколько месяцев, а где-то план работ составляется на несколько лет», — рассказывает Михаил Ладейщиков.Так, к примеру, в школе № 93 ремонт проводился поэтапно, поскольку ряд проблем оказался настолько серьезным, что устранить их за одно лето просто невозможно.«Спортзал в нашем учебном заведении ремонтировали несколько лет — начали с кровли, а этим летом покрасили стены, отремонтировали потолок, заменили освещение. Теперь школа полностью готова — в День знаний, 1 сентября, примем 830 учеников», — поделилась директор школы № 93 Ольга Усова.По словам Михаила Ладейщикова, на данный момент одна из главных проблем — дефицит школьных мест.« Два года назад, в 2016-м, начала действовать муниципальная программа развития сети образовательных учреждений. В прошлом году было введено семь зданий, в этом — два. Они открылись как раз к Дню города — вторая очередь школы № 23 в Академическом районе и французская гимназия № 39 на Циолковского. Сейчас в Екатеринбурге строят новые школы на Уралмаше, Уктусе и в Солнечном. Новые места появляются, но пока их недостаточно», — рассказал замначальника департамента образования.Михаил Ладейщиков пояснил, что дефицит школьных мест связан с демографическим ростом, который наметился в Свердловской области с 2011 года, когда население региона начало стабильно расти. Поэтому, по прогнозам экспертов, первоклашек в уральские школы будет приходить все больше и больше.Чтобы полностью избавиться от второй смены, нужно около трех тысяч мест — это 30 полноценных школ, на строительство каждой из них необходимо примерно по миллиарду рублей. По словам Михаила Ладейщикова, это гигантские деньги, и город ищет источники финансирования.