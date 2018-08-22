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Екатеринбуржцев обязали уведомлять свердловский минстрой о строительстве частных домов
22 август 2018 (17:46)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. Жителей Екатеринбурга обязали уведомлять минстрой Свердловской области о строительстве или реконструкции частных домов, сообщает департамент информационной политики области.
Как пояснили в региональном департаменте госжилнадзора, при строительстве частных домов в других муниципалитетах уведомление должно направляться в местные органы власти.
«Чтобы подать уведомление, требуется заполнить специальную форму, которая включает сведения о застройщике, земельном участке, а также о планируемых параметрах дома, в том числе об отступах от границ земельного участка. А также приложить правоустанавливающие и некоторые другие документы», — говорится в сообщении.
Начать строительство можно будет не раньше, чем придет ответ. Документ о согласовании будет действителен в течение 10 лет. Вместе с тем допускается возведение дома даже при отсутствии уведомления.
После завершения строительства собственник должен снова направить уведомление в профильные учреждения для того, чтобы чиновники одобрили новый объект.
Как пояснили в региональном департаменте госжилнадзора, при строительстве частных домов в других муниципалитетах уведомление должно направляться в местные органы власти.
«Чтобы подать уведомление, требуется заполнить специальную форму, которая включает сведения о застройщике, земельном участке, а также о планируемых параметрах дома, в том числе об отступах от границ земельного участка. А также приложить правоустанавливающие и некоторые другие документы», — говорится в сообщении.
Начать строительство можно будет не раньше, чем придет ответ. Документ о согласовании будет действителен в течение 10 лет. Вместе с тем допускается возведение дома даже при отсутствии уведомления.
После завершения строительства собственник должен снова направить уведомление в профильные учреждения для того, чтобы чиновники одобрили новый объект.
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