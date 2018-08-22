Кризис

В России 50% микрозаймов берут представители торговли и сферы услуг

Наиболее популярны в 2018 году микрозаймы у работников сферы торговли и услуг. В I полугодии 2018 года на их долю приходится 25,7% и 24,9% от общего количества получивших микрозаймы. Об этом на основании своих данных сообщает МФО SmartCredit.



Эксперты SmartCredit выявили, что в 2016 году основной категорией заемщиков были работники, занятые в области производства, с долей 18,2%. С 2017 года на первое место вышли представители торговли и сферы услуг. Производственники теперь занимают третью позицию с долей в 16,6%, четвертое место — занятые в области строительства (11,9%), пятое — служащие в государственных органах (8,4%).



Во всех перечисленных профессиональных группах преобладают займы на покупку бытовой техники, электроники и мебели. По итогам 2017 года доля таких кредитов выросла почти в 2 раза — с 8,5% (в 2016 году) до 15%. На втором месте по популярности — займы на медицинские услуги, доля которых в 2017 году выросла почти на 3% (относительно аналогичного показателя 2016 года).



Кроме того, наметилась тенденция роста и запрашиваемой суммы. Так, если в 2016 году одобренная сумма микрокредита составляла в среднем 7 тыс. 850 руб., то в 2017 году — уже 8 тыс. 306 руб., а в I полугодии 2018 года — 9 тыс. 041 руб. В результате прирост за последние 2,5 года составил 13,1%.

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