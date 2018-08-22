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В Серове судебные приставы арестовали у должника грузовик Volvo за долг 1,25 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. На исполнении в Серовском районном отделе судебных приставов УФССП России по Свердловской области находится исполнительное производство в отношении должника о взыскании 1,25 млн руб. в пользу юридического лица. Поскольку задолженность остается непогашенной, судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства должника и ограничение в праве выезда заграницу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



В настоящий момент залоговый автомобиль-рефрижератор марки Volvo FM9 260, 2004 года выпуска находится на ответственном хранении у представителя взыскателя.



Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство будет реализовано на торгах Росимущества, и все полученные от реализации денежные средства будут перечислены взыскателю.

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