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В Серове судебные приставы арестовали у должника грузовик Volvo за долг 1,25 млн рублей
22 август 2018 (17:02)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. На исполнении в Серовском районном отделе судебных приставов УФССП России по Свердловской области находится исполнительное производство в отношении должника о взыскании 1,25 млн руб. в пользу юридического лица. Поскольку задолженность остается непогашенной, судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства должника и ограничение в праве выезда заграницу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
В настоящий момент залоговый автомобиль-рефрижератор марки Volvo FM9 260, 2004 года выпуска находится на ответственном хранении у представителя взыскателя.
Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство будет реализовано на торгах Росимущества, и все полученные от реализации денежные средства будут перечислены взыскателю.
В настоящий момент залоговый автомобиль-рефрижератор марки Volvo FM9 260, 2004 года выпуска находится на ответственном хранении у представителя взыскателя.
Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство будет реализовано на торгах Росимущества, и все полученные от реализации денежные средства будут перечислены взыскателю.
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