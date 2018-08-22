Школьники «подорожали»

В 2018-2019 учебном году школы Екатеринбурга откроют свои двери для 150 тыс. детей, из которых почти 20 тыс. пойдут в первые классы. Между тем финансовая нагрузка на родителей учеников продолжает расти: стоимость товаров, необходимых для обучения, за год увеличилась в среднем на 4%. В сложившихся условиях одним из трендов, позволяющих сэкономить накануне 1 сентября, стала покупка бывших в употреблении детских вещей по объявлениям в интернете.Статистика Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) свидетельствует, что корректировки цен на большую часть предметов одежды для школьников составляют от 3 до 12%. Так, блузку для девочки в июле можно было купить в Екатеринбурге в среднем за 1 тыс. 161 руб. (+6% к июлю прошлого года), платье из полушерстяных тканей — за 1 тыс. 581 руб. (+4%), школьную юбку — за 963 руб. (+12%).Одежда для мальчиков подорожала чуть меньше: средняя цена на брюки из полушерстяных тканей выросла на 3%, до 1 тыс. 536 руб., на сорочки — также на 3%, до 707 руб., а на джемпера даже снизилась на 4%, до 1 тыс. 103 руб.Исключением из общего тренда стали также спортивные костюмы, которые снизились в цене в среднем на 4%, до 1,4 тыс. руб., рюкзаки — на 2%, джинсовые брюки — на 9%. Впрочем, в значительной части школ Екатеринбурга джинсы носить запрещено или не рекомендуется, особенно это касается младших классов.Существенного повышения расходов на канцтовары в этом году семьям школьников удалось избежать: за счет акций и распродаж накануне 1 сентября их можно купить примерно по тем же ценам, что и год назад. В то же время учебники, учебные пособия и дидактические материалы подорожали почти на 12%.При этом родители учащихся отмечают, что в части школ уральской столицы учителя предлагают купить некоторые учебники за свой счет, пользоваться их электронными версиями или распечатывать только нужные страницы. Представители городских властей объясняют это тем, что число школьников иногда превышает прогнозные значения.«По учебникам у нас обеспеченность полная, но сложность в том, что количество обучающихся накануне 1 сентября может превысить прогноз, особенно в районах, где строится много нового жилья. В таких случаях мы запрашиваем дополнительные средства, их предоставляют, и мы закупаем учебники. На это нужно время, но проблемы всегда решаются», — рассказала УрБК начальник управления образования Ленинского района Екатеринбурга Татьяна Лежнина.Таким образом, общая сумма, необходимая на экипировку ребенка в школу, в 2018 году приближается к 16 тыс. руб. в среднем. Что касается способов, которыми пользуются родители школьников, чтобы ее собрать, в этом году помимо банковских кредитов и поиска товаров в интернете растет популярность их приобретения с рук по объявлениям на специализированных сайтах. В этом случае, по словам экспертов, расходы можно уменьшить более чем в три раза.«Сервис объявлений «Юла» проанализировал стоимость «корзины школьника» в разных регионах России и выяснил, что в Екатеринбурге одни из самых низких цен на школьные товары. В среднем родителям придется потратить 4 тыс. 550 руб. Тогда как средняя стоимость «корзины школьника» в стране на 13% выше — 5 тыс. 250 руб. В «корзину» вошли такие необходимые товары, как школьная форма, детские туфли, блузка, школьный рюкзак, канцтовары, букет на 1 сентября и школьная мебель», — рассказали в пресс-службе сервиса.В целом, по словам жителей Екатеринбурга, в этом году рост цен на школьные товары оказался менее заметным, чем в прошлом, когда он достигал 10%. Между тем следующим летом ситуация может снова усугубиться: повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% неизбежно приведет к ускорению инфляции и удорожанию товаров для детей.