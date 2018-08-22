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В Челябинской области объявили штормовое предупреждение
22 август 2018 (16:40)
УрБК, Челябинск, 22.08.2018. По данным синоптиков, утром и днем 23 августа в связи с прохождением атмосферного фронта в горных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.
Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.
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