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Более 1 тысячи тонн балки производства ЕВРАЗ НТМК использовалось при строительстве агрокомплекса в Воронежской области

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. Более 1 тыс. т балки производства ЕВРАЗ НТМК использовалось при строительстве сельскохозяйственного комплекса в Воронежской области. Как сообщает пресс-служба компании, до конца лета на объект будет отгружено еще 1 тыс. т двутавров. Из широкополочных двутавров 25Ш1 и 30Ш1 длиной от 10 до 13 метров возводят кровлю будущего строения.



ЕВРАЗ НТМК производит более 300 видов двутавров с разными характеристиками в зависимости от запросов потребителей. Балка применяется не только в жилом и промышленном строительстве, но и эффективно используется в сельскохозяйственном секторе. В 2017 году на комбинате освоено производство сверхпрочных балок для возведения небоскребов.



Агркомплекс в Воронежской области строит группа компаний «Заречное» — лидер региона по производству мраморной говядины. Сейчас общее поголовье скота составляет 55 тыс. голов, к концу 2018 года оно должно вырасти до 58,7 тыс. На полную мощность компания планирует выйти к 2022 году.

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