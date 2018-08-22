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ГИБДД перекрыла автобусное сообщение с микрорайоном Солнечный в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. ГИБДД по Екатеринбургу перекрыла движение для общественного транспорта, следующего в микрорайон Солнечный, сообщает отделение пропаганды ведомства.



Основанием для закрытия автобусного сообщения стали итоги проверки. Как посчитали автоинспекторы, железнодорожный переезд на улице 2-й Новосибирской представляет опасность для участников движения. На переезде нет светофоров и сигнализации, предупреждающей о приближении поезда.



В этой связи сотрудники ГИБДД перекрыли здесь дорогу до устранения всех недостатков. В настоящее время через данный участок пролегают автобусные маршруты № 077 и № 53.



Отметим, что семафоры и элементы регулирования движения на переезде появились еще в 2015 году. Но на тот момент администрация Екатеринбурга и Минобороны РФ не смогли договориться, за чей счет будет обслуживаться участок.

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