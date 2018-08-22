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Таможня аэропорта Кольцово изъяла у гражданина Китая свыше 2 кг табака
22 август 2018 (14:19)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. Сотрудники Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина изъяли у пассажира рейса Екатеринбурга в Харбин партию табака весом свыше 2 кг. Об этом сообщает пресс-служба таможни.
При таможенном контроле в «зеленом коридоре» инспектор через интроскоп заметил в багаже гражданина Китая подозрительный груз. При досмотре выяснилось, что в сумке пассажира 420 упаковок со стиками для электронных сигарет. Общий вес товара составил 2,5 кг, в то время как провозить можно не более 250 граммов.
Мужчина рассказал, что везет табак в подарок друзьям. О правилах перемещения через границу табачных изделий не знал. Таможенники изъяли табак и составили на пассажира протокол об административном правонарушении. Разрешенную норму, 250 граммов — 41 пачку — гражданину Китая вернули, остальные изъяли в рамках административного производства.
Ограничения по перемещению табака и сигарет распространяются на ввоз и на вывоз. Одному совершеннолетнему пассажиру разрешено перемещать не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака. Товар выше этой нормы не считается для личного пользования и подлежит оформлению.
При таможенном контроле в «зеленом коридоре» инспектор через интроскоп заметил в багаже гражданина Китая подозрительный груз. При досмотре выяснилось, что в сумке пассажира 420 упаковок со стиками для электронных сигарет. Общий вес товара составил 2,5 кг, в то время как провозить можно не более 250 граммов.
Мужчина рассказал, что везет табак в подарок друзьям. О правилах перемещения через границу табачных изделий не знал. Таможенники изъяли табак и составили на пассажира протокол об административном правонарушении. Разрешенную норму, 250 граммов — 41 пачку — гражданину Китая вернули, остальные изъяли в рамках административного производства.
Ограничения по перемещению табака и сигарет распространяются на ввоз и на вывоз. Одному совершеннолетнему пассажиру разрешено перемещать не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака. Товар выше этой нормы не считается для личного пользования и подлежит оформлению.
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