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В Свердловской области женщины претендуют в среднем на зарплату 30 тыс. руб., мужчины — 40 тыс. руб.

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. Жительницы Свердловской области, разместившие или активировавшие резюме в 2018 году, претендуют на среднюю зарплату около 30 тыс. руб., в то время как мужчины рассчитывают зарабатывать на 10 тыс. руб. больше. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за данный период составляет 30 тыс. руб. Об этом сообщается в исследовании HeadHunter.



По данным компании, мужчины размещают резюме в высокооплачиваемых отраслях чаще, чем женщины. Это отчасти объясняет разницу в зарплатных ожиданиях, но даже внутри одной профобласти женщины обычно претендуют на более низкий заработок, чем мужчины. Например, в областях «Бухгалтерия, управленческий учет» и «Управление персоналом, тренинги» ожидания мужчин составляют 45 тыс. руб. в месяц, женщин — 35 тыс. руб., средняя зарплата в этой сфере — 30 тыс. руб. В сфере «Информационные технологии, интернет, телеком» ожидания мужчин и женщин также различаются на 10 тыс. руб.: 50 тыс. руб. и 40 тыс. руб. соответственно, средняя зарплата в данной отрасли составляет 43 тыс. руб.



В целом на рынке труда Среднего Урала женщин больше, чем мужчин, всего на 4%. Но по данным индекса HeadHunter, в области «Инсталляция и сервис» им принадлежит лишь 4% резюме, в областях «Автомобильный бизнес», «Рабочий персонал» и «Безопасность» — по 8%, в области «Добыча сырья» — 11%, в «ИТ, интернет, телеком» — 22%. Больше всего женских резюме размещено в сферах «Бухгалтерия, управленческий учет» (88%), «Управление персоналом, тренинги» (83%) и «Спорт, фитнес, салоны красоты» (78%).



Напомним, что современное законодательство запрещает работодателям указывать в вакансиях предпочтительный пол кандидатов — таким образом, выделить предложения о работе отдельно для женщин и для мужчин нельзя.



«Однако при отборе соискателей работодатель может учитывать пол кандидата, ведь есть профессии, которые в нашем обществе традиционно считаются либо женскими, либо мужскими. Например, продавец-консультант в магазине косметики: исполнять эти обязанности при наличии необходимых навыков может человек любого пола, но мужчина на такой должности вызовет удивление, а то и недоверие у покупателей. Точно так же непривычно видеть женщину-грузчика или женщину-автослесаря, хотя такие примеры есть», — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

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