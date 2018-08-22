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«Уралвагонзавод» выставит на продажу еще часть непрофильных активов

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. «Уралвагонзавод» выставит на продажу непрофильные активы компании. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на интервью с индустриальным директором кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергеем Абрамовым.



«Разработан план финансового оздоровления, который находится на утверждении в госкорпорации, подробности на текущий момент мы озвучивать пока не готовы. Но можно с уверенностью сказать, что по итогам текущего года весь убыток УВЗ будет закрыт, а по результатам 2018 года консолидированная прибыль ожидается на уровне 1 млрд руб.», — сказал Абрамов на форуме «Армия 2018».



Он напомнил, что в 2016 году предприятие показало убыток в 16 млрд руб.



«Мы решили достаточно много важных административных вопросов, связанных с сокращением расходов на содержание непрофильных активов. «Уралвагонзавод» уже вышел из капитала Тверского вагоностроительного завода, Каменск-Уральского литейного завода и «УВЗ-Логистик». В перспективе корпорация предполагает выставить на продажу другие активы, которые не являются для предприятия жизнеобеспечивающими», — отметил он.



Напомним, что в конце декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе НПК «Уралвагонзавод» в состав госкорпорации «Ростех». В марте 2017 года на предприятии сменился гендиректор Олег Сиенко, при котором разрабатывалась новинка. Его должность получил бывший замминистра промышленности РФ Александр Потапов.



После этого на предприятии были приостановлены все имиджевые проекты, контрагенты корпорации массово сообщают о низкой платежной дисциплине и пытаются взыскать задолженность через арбитраж.

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