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В Челябинской области уничтожили 188 кг говяжьих языков из Дании

УрБК, Челябинск, 22.08.2018. 18 августа 2018 года на территории Троицкого таможенного поста в Челябинской области должностные лица таможни передали сотрудникам регионального Управления Россельхознадзора санкционные продукты из Дании — языки говяжьи (код ТН ВЭД 0206210000) весом 188,2 кг. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



Партия товара, относящегося к списку запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию, следовала из поселка Затобольск Костанайского района Казахстана в АПК «НатурПродукт» в Магнитогорске Челябинской области.



При проверке установлено, что товарная накладная не соответствует сведениям, указанным в ветеринарном сертификате: грузополучателем является АПК «Натур продукт», фактически же владельцем груза является гражданка Д. Хотя маркировочные этикетки на всех коробках имеются и соответствуют маркировке, указанной в ветеринарном сертификате, но на них не совпадает дата выработки.



Вечером 18 августа автотранспортное средство с грузом доставлено на территорию ООО «ЭККРИД», где запрещенную к ввозу продукцию поместили в изолированный склад. Уничтожили продукцию 20 августа. Языки сожжены в печах утильзавода с соблюдением требований законодательства.

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