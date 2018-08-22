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В Екатеринбурге жители Уралмаша и Юго-Западного чаще всего продают квартиры
22 август 2018 (11:11)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. Уралмаш и Юго-Западный — лидеры среди спальных районов Екатеринбурга по числу квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке. На Юго-Западном сейчас продается 695 квартир, а на Уралмаше — 688, по данным онлайн-сервиса по N1.RU.
В то же время абсолютным лидером в городе по числу объектов в продаже является центр (1 тыс. квартир), где достаточно высокая плотность застройки, а также самые высокие цены на недвижимость.
«Рейтинг территорий, где активнее всего переезжают жители, два года подряд возглавляют Уралмаш и Юго-Западный. Не исключено, что жилье именно в этих районах продать немного сложнее, чем в других, поэтому выставляемые здесь на продажу квартиры просто не успевают раскупать», — считает руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
В то же время абсолютным лидером в городе по числу объектов в продаже является центр (1 тыс. квартир), где достаточно высокая плотность застройки, а также самые высокие цены на недвижимость.
«Рейтинг территорий, где активнее всего переезжают жители, два года подряд возглавляют Уралмаш и Юго-Западный. Не исключено, что жилье именно в этих районах продать немного сложнее, чем в других, поэтому выставляемые здесь на продажу квартиры просто не успевают раскупать», — считает руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
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