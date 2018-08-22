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Рейс из Якутии в Екатеринбург не может вылететь из-за лесных пожаров

22 август 2018 (10:03)

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. Рейс R3-489 авиакомпании «Якутия» из Якутска в Екатеринбург задерживается на 6 часов.

По данным онлайн-табло аэропорта «Кольцово», самолет должен был прилететь в Екатеринбург сегодня, 22 августа, в 14.05 по местному времени, но в настоящий момент время прибытия рейса перенесено на 20.40.

Задержка рейса связана с сильным задымлением из-за лесных пожаров в Якутии.

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