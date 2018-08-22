Новости дня
Рейс из Якутии в Екатеринбург не может вылететь из-за лесных пожаров
22 август 2018 (10:03)
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. Рейс R3-489 авиакомпании «Якутия» из Якутска в Екатеринбург задерживается на 6 часов.
По данным онлайн-табло аэропорта «Кольцово», самолет должен был прилететь в Екатеринбург сегодня, 22 августа, в 14.05 по местному времени, но в настоящий момент время прибытия рейса перенесено на 20.40.
Задержка рейса связана с сильным задымлением из-за лесных пожаров в Якутии.
По данным онлайн-табло аэропорта «Кольцово», самолет должен был прилететь в Екатеринбург сегодня, 22 августа, в 14.05 по местному времени, но в настоящий момент время прибытия рейса перенесено на 20.40.
Задержка рейса связана с сильным задымлением из-за лесных пожаров в Якутии.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Кольцово на 27 часов задерживается рейс до Душанбе
- Авиакомпания «Трансаэро» на 5 часов задержала вылет самолета из Кольцово в Симферополь
- Рейс Москва — Екатеринбург авиакомпании «Авианова» задерживается более чем на 4 часа
- ЗАО «Авиационная компания «РусЛайн» задерживает прибытие трех рейсов в Екатеринбург
- Прибытие рейса авиакомпании «РусЛайн» из Волгограда в Екатеринбург задерживается более чем на 7 часов