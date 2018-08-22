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Российские путешественники жалуются на необходимость брать в зарубежные поездки больше денег

УрБК, Москва, 22.08.2018. За последний год 64% опрошенных россиян отметили необходимость брать в зарубежные поездки больше денег на текущие траты — питание, экскурсии, наземный транспорт и прочее. Об этом сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip со ссылкой на итоги собственного исследования.



При этом 17% участников опроса отметили, что даже это не позволяет уложиться в бюджет, и под конец отпуска им приходится выходить за пределы изначально запланированных трат.



«Расходы на месте нередко составляют значительную часть отдыха и являются важным фактором, определяющим выбор направления. Вполне обычный обед или ужин в условной европейской столице может быть кратно дороже того, сколько мы привыкли платить за питание в России. Особенно чувствительно это становится в периоды скачков валютных курсов. Мы не исключаем, что в ближайшей перспективе фактор расходов на месте усилит свое влияние, например, заставив экономных путешественников обратить большее внимание на азиатские страны или на организованный туризм с включенным питанием», — комментирует директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов.



Также 46% участников опроса отметили, что для соблюдения бюджета в конце поездки им приходится экономить. Если вопрос экономии возникает, то путешественники готовы урезать свои расходы на экскурсии и музеи (22%), на транспорт — пользоваться общественным вместо такси, больше ходить пешком (22% респондентов). Третьим по популярности способом сократить расходы стала минимизация затрат на кафе и рестораны: экономить на еде готов 21% путешественников.



«Интересно, что в целом эти действия приносят плоды, и путешественникам удается остаться в рамках запланированного бюджета на поездку. 72% опрошенных ответили, что во время путешествий они не тратят все запланированные деньги. 11% опрошенных тратят в поездке все, что берут с собой. 17% ответили, что правильно спланировать расходы им не удается, что приводит к значительным тратам сверх бюджета», — отмечают аналитики сервиса.

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