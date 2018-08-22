«Уральский Рабочий»: Видеоролики о российской заявке на «ЭКСПО-2025» вышли в финал Каннского кинофестиваля

Менее чем через сто дней Международное бюро выставок назовет город, в котором пройдет «ЭКСПО-2025». Тем временем четыре видеоролика, посвященные России, Екатеринбургу, проектам и наследию выставки, вышли в финал фестиваля неигрового кино и документалистики в номинации «Лучший фильм», который пройдет в Каннах в конце сентября.Отметим, Екатеринбург после удачно прошедших матчей чемпионата мира по футболу и международной промышленной выставки «Иннопром» подтвердил статус города, достойного проведения мероприятий мирового уровня. «УР» узнал мнение экспертов о шансах уральской столицы принять у себя «ЭКСПО».По словам члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого, Екатеринбург был хорошо подготовлен к борьбе за «ЭКСПО-2025».«Мы уверены в победе, ведь уральская столица с самого начала была городом, которому требовалось меньше времени на подготовку — над предыдущей заявкой уже была проведена колоссальная работа. Эта выставка может очень много дать региону— на позитивные изменения, которые может принести «ЭКСПО», при других обстоятельствах могло бы уйти несколько десятилетий», — говорит Аркадий Чернецкий.Уверенность в победе заявки Екатеринбурга на проведение «ЭКСПО» выразил и заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский. По его словам, иначе и быть не может, ведь у города есть масса козырей.«Уральская столица заручилась поддержкой первых лиц страны, это крупный промышленный центр, тут проходит граница между Европой и Азией и нет природных катаклизмов. Это как раз те условия, которые позволят заявке города выиграть «ЭКСПО-2025», — перечислил Александр Высокинский.По словам Высокинского, благодаря проведению международной выставки, на базе созданной инфраструктуры ЭКСПО-парка будет создан центр трансформации личности человека как будущего специалиста.«Победа заявки Екатеринбурга на проведение выставки — это не только престиж и инвестиции, но еще и возможность дать новому поколению специалистов достойное образование. Мы должны предоставить молодежи возможность учиться и становиться настоящими профессионалами. Это одна из основных задач «ЭКСПО» для развития страны. Ведь эту выставку будем проводить не мы, а те, кто только недавно справил совершеннолетие или как раз находится на его пороге».Глава представительства Заявочного комитета «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге Константин Пудов считает, что Екатеринбург может и должен победить в этой борьбе.«Наша страна более полутора веков участвует в международных выставках, наши павильоны и экспонаты много раз признавались мировыми специалистами лучшими, было получено очень много наград. Но Россия, будучи одним из столпов мирового выставочного движения, еще ни разу не проводила у себя подобных мероприятий. Поэтому сейчас мы уверены в том, что заслужили право провести у себя «ЭКСПО-2025», — считает Константин Пудов.Кроме того, по его словам, уверенность в победе дает и поддержка первых лиц государства, в первую очередь президента Владимира Путина, который активно продвигает заявку.«Президент поставил задачу обязательно выиграть, такая же цель была поставлена перед проведением Олимпийских игр и перед чемпионатом мира по футболу. И стране все это удалось, поэтому мы верим, что получится и в этот раз. Мы вдохновлены, прилагаем все усилия, чтобы победить и чувствуем, что можем провести «ЭКСПО» лучше всех в мире», — говорит Пудов.Он также отметил и настроение уральцев: после проведения матчей чемпионата мира по футболу многие стали проявлять гораздо больший интерес к крупным международным событиям, которые несут за собой позитивные перемены и новые возможности.«Чемпионат мира оставил просто шикарное наследие — город преобразился, и сами горожане стали более открытыми, подружились с иностранцами, познакомились с их культурой. Они поняли, что это здорово, интересно. Царящее в Екатеринбурге настроение тоже вдохновляет на работу и вселяет уверенность в победе», — резюмирует эксперт.Напомним, на проведение Всемирной выставки претендуют три города. Помимо уральской столицы, это японская Осака и столица Азербайджана Баку. Заявки всех городов признаны Международным бюро выставок «жизнеспособными». Но окончательное решение о том, где пройдет «ЭКСПО-2025», будет принято в ноябре 2018 года.