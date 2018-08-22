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69% российских компаний не компенсируют затраты на питание своих сотрудников

УрБК, Москва, 22.08.2018. Большинство российских работников самостоятельно организует свое питание в обеденный перерыв. Обед практически каждого второго — это еда, принесенная из дома. Такие данные содержатся в опросе, проведенном компанией Superjob.



47% россиян приносят еду из дома, 17% обедают в столовой своей организации. 13% посещают кафе и рестораны, а 8% ходят обедать домой. Каждый сотый сотрудник заказывает еду с доставкой в офис. У 8% работников вообще нет обеденного перерыва.



Женщины чаще мужчин питаются на работе едой, принесенной из дома (57 и 35% соответственно). Мужчины чаще обедают в корпоративной столовой (21% против 14% среди женщин), а также посещают в обед близлежащие кафе и рестораны (18% против 9% среди женщин).



Расходы на питание всех категорий сотрудников компенсируются в каждой пятой компании. 10% работодателей компенсируют питание отдельных категорий персонала. 69% российских компаний не компенсируют затраты на питание на работе.



В опросах Superjob приняли участие 1,6 тыс. работающих представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны и 300 представителей компаний-работодателей.

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