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Туроператор «Натали Турс» получил около 12 тысяч претензий от туристов
21 август 2018 (18:02)
УрБК, Москва, 21.08.2018. Туроператор «Натали Турс» получил порядка 12 тыс. претензий от туристов, обязательства перед которыми компанией были нарушены. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Турпомощь».
Как отметил Владимир Воробьёв, в настоящий момент осуществляющий руководство туроператорами в рамках группы, сейчас идёт работа по определению их правового статуса.
По его словам, в период со 2 июля 2018 года по сегодняшний день компания продолжает исполнять обязательства перед клиентами, в частности, выдаются авиабилеты, оплаченные ранее, осуществляется визовая поддержка. Также были произведены выплаты (возвраты) денежных средств по ранее оплаченным заявкам по 20 договорам на сумму порядка 3,5 млн руб.
«Для того чтобы компания смогла достойно вернуться на рынок уже в октябре текущего года и возобновить продажи в рамках туроператорской деятельности, сегодня руководство компании планирует привлечь инвестиции в размере 700-800 млн руб.», — отметил В. Воробьев.
Напомним, 30 июня 2018 года «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года.
В августе организация опубликовала на своем сайте сообщение о приостановке деятельности, однако впоследствии изменила текст, указав, что возобновит продажи с 1 октября текущего года.
Как отметил Владимир Воробьёв, в настоящий момент осуществляющий руководство туроператорами в рамках группы, сейчас идёт работа по определению их правового статуса.
По его словам, в период со 2 июля 2018 года по сегодняшний день компания продолжает исполнять обязательства перед клиентами, в частности, выдаются авиабилеты, оплаченные ранее, осуществляется визовая поддержка. Также были произведены выплаты (возвраты) денежных средств по ранее оплаченным заявкам по 20 договорам на сумму порядка 3,5 млн руб.
«Для того чтобы компания смогла достойно вернуться на рынок уже в октябре текущего года и возобновить продажи в рамках туроператорской деятельности, сегодня руководство компании планирует привлечь инвестиции в размере 700-800 млн руб.», — отметил В. Воробьев.
Напомним, 30 июня 2018 года «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года.
В августе организация опубликовала на своем сайте сообщение о приостановке деятельности, однако впоследствии изменила текст, указав, что возобновит продажи с 1 октября текущего года.
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