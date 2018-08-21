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Суд обязал СК «Выручим!» выплатить екатеринбуржцу более 3,5 млн рублей за застройщика-банкрота

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга взыскал с АО «Страховая компания «Выручим!» в пользу дольщика коттеджного поселка «Золотая горка» более 3,5 млн руб. из-за нарушения застройщиком-банкротом своих обязательств.



Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, в 2015 году гражданин заключил договор участия в долевом строительстве с ООО «Золотая горка», по условиям которого до 31 марта 2016 года застройщик обязался построить в одноименном коттеджном поселке (г. Среднеуральск, пос. Кирпичный) многоквартирный жилой дом. Квартиру площадью 42 кв. м. компания обязалась передать покупателю в I квартале 2016 года.



За будущее жилье мужчина заплатил 2 млн 347,8 тыс. руб. Тогда же между застройщиком ООО «Золотая Горка», участником долевого строительства и АО «Страховая компания «Выручим!» был заключен договор страхования гражданской ответственности застройщика на случай неисполнения им своих обязательств.



«Обязательства застройщик не исполнил: в декабре 2017 года решением Арбитражного суда Свердловской области ООО «Золотая Горка» было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. То есть в период действия договора страхования наступил страховой случай, и задолженность застройщика перед дольщиком составила 2 млн 347,8 тыс. руб. и была включена в состав требований кредиторов третьей очереди», — пояснили в пресс-службе.



В декабре 2017 года АО «СК «Выручим!» было уведомлено о наступлении страхового случая, представлены необходимые документы, однако выплата страхового возмещения произведена не была. Мужчина обратился с исковым заявлением в суд с требованием о взыскании страхового возмещения и штрафа.



Решением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга в апреле 2018 года исковые требования к АО «Страховая компания «Выручим!» удовлетворены. В пользу истца взысканы страховое возмещение в размере 2 млн 347,8 тыс. руб. и штраф в размере 1 млн 173,9 тыс. руб.



Данное решение ответчика не устроило, и он подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, указав на незаконность и необоснованность решения суда первой инстанции. Судебная коллегия, изучив материалы дела, установила, что суд пришел к правильному выводу о взыскании суммы страхового возмещения. Факт наступления страхового случая подтвержден материалами дела и не оспорен.



Решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга оставлено без изменения.

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