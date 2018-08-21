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В Екатеринбурге перекроют улицы 8 Марта и Викулова
21 август 2018 (15:20)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. В Екатеринбурге из-за дорожного ремонта будут перекрыты улицы 8 Марта и Викулова, сообщает официальный портал города.
Улица Викулова будет перекрыта на участке от Крауля до Металлургов с вечера 21 до 28 августа.
Движение по улице 8 Марта будет ограничено от Отто Шмидта до Авиационной с 22 до 30 августа. Ремонт перечисленных объектов будет вестись с 22.00 до 06.00.
Улица Викулова будет перекрыта на участке от Крауля до Металлургов с вечера 21 до 28 августа.
Движение по улице 8 Марта будет ограничено от Отто Шмидта до Авиационной с 22 до 30 августа. Ремонт перечисленных объектов будет вестись с 22.00 до 06.00.
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