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В Екатеринбурге перекроют улицы 8 Марта и Викулова

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. В Екатеринбурге из-за дорожного ремонта будут перекрыты улицы 8 Марта и Викулова, сообщает официальный портал города.



Улица Викулова будет перекрыта на участке от Крауля до Металлургов с вечера 21 до 28 августа.



Движение по улице 8 Марта будет ограничено от Отто Шмидта до Авиационной с 22 до 30 августа. Ремонт перечисленных объектов будет вестись с 22.00 до 06.00.

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